Osteuropa-Historiker Schlögel: „Wladimir Putin muss immer zündeln“

„Die Presse“: Herr Professor, wenn man sich ansieht, was da zuletzt über die Aktivitäten des russischen Militärgeheimdienstes GRU bekannt geworden ist – der Nervengiftanschlag in Salisbury, die versuchte Ausspähung der Chemiewaffenbehörde in Den Haag und eines Regierungslabors in der Schweiz – was ist da eigentlich im Gange?