US-Bombenserie: Verdächtiges Paket an Robert de Niro verschickt

Die Paketbomben-Serie in den USA geht weiter: Die New Yorker Polizei hat am Donnerstag ein verdächtiges Paket im Viertel Tribeca untersucht. Es war an die Adresse von US-Schauspieler Robert de Niro in New York addressiert, berichtet CNN. In dem Paket seien ähnliche Sprengsätze gefunden worden, wie in jenen Paketbomben, die diese Woche an prominente Politiker der US-Demokraten sowie an den Sender selbst ergingen, berichtete CNN unter Berufung auf Polizeiquellen. Auch an Ex-Vizepräsident Joe Biden könnte ein Paket versandt worden sein, berichten US-Medien.

Die US-Bundespolizei FBI hatte zuvor mindestens sechs verdächtige Pakete abgefangen. Sie waren unter anderem an Ex-Präsident Barack Obama, die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton, die demokratische Kongressabgeordnete Maxine Waters, aber auch an das CNN-Büro in New York adressiert - allesamt Kritiker des US-Präsidenten. Auch Robert de Niro hatte Trump öffentlich zurecht gewiesen: Unter anderem erhielt er im Juni bei den Tony Awards Standing Ovations für eine Brandrede gegen den US-Präsidenten. Hinweise auf den oder die Absender der Paketbomben hat das FBI nach eigener Darstellung noch nicht.

Die Zwischenfälle treffen eine seit dem Amtsantritt Trumps zutiefst gespaltene Gesellschaft. Viele Amerikaner beklagen eine zunehmende Aggressivität sowohl in der politischen Debatte als auch im täglichen Zusammenleben.

"Trump sollte nicht Trommeln des Hasses schlagen"

Nur zehn Tage vor den US-Kongresswahlen am 6. November heizen die vereitelten Anschläge so den Wahlkampf an. Dabei ging es am Mittwoch um die Frage, wer die Verantwortung für die zunehmende Polarisierung von Politik und Gesellschaft trage. Trump verurteilte die Angriffe bei einer Wahlkampfveranstaltung zwar, erklärte aber auch, die Medien stünden in der Verantwortung, "die endlose Feindseligkeit sowie die konstant negativen und oft feindlichen Attacken und Artikel zu stoppen".

Am Donnerstag setzte Trump seine Kritik auf der Kurznachrichtenplattform Twitter fort: "Ein sehr großer Anteil des Zorns, den wir heute sehen, wird durch die absichtlich falschen und inkorrekten Berichte der etablierten Medien hervorgerufen, die ich als Fake News bezeichne", schrieb er. Der Chef des Senders CNN, Jeff Zucker, konterte: "Es gibt einen totalen und völligen Mangel an Verständnis im Weißen Haus über die Schwere der fortgesetzten Angriffe auf die Medien."

Führende Demokraten kritisierten Trumps Aufruf zur Einigkeit mit Verweis auf frühere Äußerungen des Präsidenten als hohl. Erst vergangene Woche stimmte Trump in die Kritik von Republikaner ein, Demokraten würden mit Methoden des "Mobs" gegen seinen Kandidaten für das oberste US-Gericht vorgehen. Eine der Bomben war auch an den früheren CIA-Chef John Brennan adressiert. Der sagte an Trump gerichtet: "Er sollte nicht die Trommeln des Hasses, der Verbitterung und des Krieges schlagen." Der Präsident habe zu oft Hassgefühle, wenn nicht sogar Gewalt angestachelt.

