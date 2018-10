Lasst die Farbenspiele beginnen

Berlin/Wiesbaden. Wer die Landtagswahl in Bayern spannend fand, sollte seinen Blick am Sonntag noch einmal nach Deutschland richten. Nur ein bisschen westlicher, und zwar nach Hessen: Das Wahlergebnis könnte – wie so oft in dem deutschen Bundesland – knapp ausgehen. Wie die Landesregierung nach dem morgigen Urnengang aussehen wird, ist tatsächlich völlig offen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.10.2018)