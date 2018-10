Auf der grünen Erfolgswelle

Wien/Wiesbaden. Der „letzte Live-Rock-'n'-Roller der deutschen Politik“, so seine Eigendefinition beim Abschied vor 13 Jahren, gab jüngst ein kurzes Comeback im hessischen Wahlkampf – und Joschka Fischer zeigte sich zufrieden mit der Nachfolgegeneration. In Frankfurt/Main, seiner früheren Wirkungsstätte, stieg der Ex-Außenminister, Berater und Welterklärer an der Seite der Ko-Vorsitzenden Annalena Baerbock noch einmal für die Grünen in den Ring.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.10.2018)