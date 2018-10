Georgien: Gedränge bei der Präsidentenwahl

Moskau/Tiflis. Micheil-Gela Saluaschwili verspricht die baldige Ankunft des Heilands und sieht sich mit Gott im Bund. Sein Konkurrent kündigt an, Häuser für alle georgischen Familien bauen zu wollen. Und ein dritter Kandidat, Nikoloz Lekischwili, präsentiert sich in einem Werbespot als Anhänger von Elektroautos. Das sind drei der skurrileren Kandidaten für das Amt des Präsidenten, der am Sonntag im Südkaukasusland Georgien gewählt wird.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.10.2018)