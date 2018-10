USA: Angst vor Gewaltwelle vor der Kongresswahl

New York. „Alle Juden müssen sterben“, schrie Robert Bowers, als er am frühen Samstag die Synagoge im Stadtviertel Squirrel Hill in Pittsburgh betrat und um sich zu schießen begann. Weniger als vier Minuten später war die Polizei mit einem Einsatzteam zur Stelle und nahm den 46-Jährigen schließlich fest. Die Reaktionszeit der Behörden hat ein noch schlimmeres Blutbad verhindert, die Synagoge war zum Samstagsgebet gut besucht. Am Ende waren elf Menschen tot. Sechs weitere wurden zum Teil schwer verletzt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.10.2018)