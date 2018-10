Hessen-Wahl: Das Ende der Atempause in Berlin

Berlin/Wiesbaden. Zumindest ein Wunsch, den Volker Bouffier am Sonntag im Wahllokal äußerte, könnte in Erfüllung gehen: Er könne sich zwar auch eine Dreierkoalition vorstellen, aber „ein Zweierbündnis, das wäre mir am liebsten“. Das könnte sich tatsächlich ausgehen, wenn auch nur sehr knapp: Der 66-jährige hessische Ministerpräsident und seine CDU erhielten bei der Landtagswahl laut ersten Hochrechnungen nur 28 Prozent. Für die Christdemokraten ist das ein Verlust von rund zehn Prozentpunkten. Bei der Landtagswahl im Jahr 2013 erhielten sie noch 38,3 Prozent.

Das Zweierbündnis aus Schwarz und Grün, das bis jetzt bestand, kann damit wahrscheinlich in die Verlängerung gehen. Gerettet haben es aber nicht Bouffier und seine CDU. Sondern der kleinere Koalitionspartner, der am Wahlsonntag kräftig gewachsen ist. Die Grünen schafften es laut ersten Prognosen auf 19,5 Prozent. Um es einen Trend zu nennen, ist es möglicherweise noch zu früh: Doch nach der Bayern-Wahl vor zwei Wochen feiern die Grünen bereits den zweiten Sieg in Folge.

Auch die SPD fühlt sich an den Wahlausgang in München erinnert. Die Partei ist zwar traditionell stärker in Hessen, kam in Wiesbaden zunächst sogar noch auf Platz zwei. Trotzdem verlieren die Sozialdemokraten im Vergleich zu 2013 rund zehn Prozentpunkte. Ein Einzug in die Landesregierung ist theoretisch zwar möglich, aber sehr unwahrscheinlich. Wenn die Große Koalition in Berlin nicht wirklich funktioniert, warum sollte man sie in Wiesbaden eingehen? In Hessen blieb es dennoch bis zuletzt spannend. Gleich mehrere Koalitionsvarianten waren am Wahlabend noch möglich.

Nur eine Partei wurde von Anfang an von allen taktischen Überlegungen ausgeschlossen: die AfD. Grund zum Feiern hatte die sogenannte Alternative für Deutschland am Sonntag allerdings trotzdem. Vor fünf Jahren scheiterte sie noch an der Fünf-Prozent-Hürde. Nun zieht sie mit einem zweistelligen Ergebnis in den Landtag ein. Damit ist sie jetzt endgültig in allen deutschen Landesparlamenten vertreten.

Die Landtagswahl als Stichdatum

Bis zur Landtagswahl in Hessen hatten sie alle den Atem angehalten – die enttäuschten CSU-Mitglieder in Bayern zum Beispiel, die eine Obmanndebatte eröffnen wollen. Nach der Wahl in München am 14. Oktober hatte man intern vereinbart, zuerst die Koalitionsgespräche im Land abzuschließen. Erst sobald eine neue Regierung steht, soll die Zukunft von Parteichef Horst Seehofer geklärt werden.

Auch das Nachbarbundesland Hessen forderte Ruhe ein. Ein Wechsel an der CSU-Spitze (und damit auch im Bundesinnenministerium) hätte die Aufmerksamkeit wie so oft nach München und Berlin gelenkt. Bald könnten nun die Rufe nach einem CSU-Parteitag aber lauter werden – und damit nach der Abwahl Seehofers. Möglich wäre eine Versammlung Ende November oder im Dezember. Am Nikolotag kommen auch die CDU-Mitglieder zusammen: Bundeskanzlerin Angela Merkel stellt sich bei ihren Funktionären zur Wiederwahl. Die Hessen-Wahl bietet ihr zwar keinen Rückenwind. Doch es droht zunächst auch kein Sturm gegen die Kanzlerin aufzukommen.

Neben den Unionsparteien gibt es den dritten Koalitionspartner, der für Instabilität sorgen könnte: Denn in der SPD wächst der Unmut über die GroKo. Im Bund sind die Sozialdemokraten hauptsächlich mit Krisensitzungen beschäftigt. Die Landesparteien in München oder Wiesbaden sitzen zwar in der Opposition, können aber trotzdem keinen scharfen Kurs gegen die Landesregierungen fahren. Am Ende läuft trotzdem alles darauf hinaus, dass es die eigene Partei in Berlin auch nicht besser hinbekommt. Als neue Alternative links der Mitte haben sich dafür die Grünen etabliert. Zunächst in Bayern – und nun eben auch in Hessen.

Am kommenden Sonntag und Montag will die SPD im Vorstand über die Zukunft der Partei beraten – zeitgleich mit der CDU. Was die Regierung noch ein weiteres Mal retten könnte: In ihrer Schwäche sind sie vereint. Laut einer Befragung des Instituts Emnid für die „Bild am Sonntag“ fällt die Union auf ein Rekordtief und liegt bei 24 Prozent Zustimmung. Die SPD kommt auf 15 Prozent. So schnell wird es womöglich also doch nicht zu einem weiteren Wahlabend kommen – auf Bundesebene.

Hessen Bei der Landtagswahl im deutschen Bundesland waren rund 4,4 Millionen Menschen wahlberechtigt. Die erste Hochrechnung (Stand 18.10 Uhr) ergab folgende Werte: CDU:

28 %

Wahl 2013

38,3 % SPD:

20 %

Wahl 2013

30,7 % Grüne:

19,5 %

Wahl 2013

11,1 % AfD:

12 %

Wahl 2013

4,1 % FDP:

7,5 %

Wahl 2013

5 % Linke:

6,5 %

Wahl 2013

5,2 %

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.10.2018)