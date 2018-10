CDU bleibt trotz Verlusten stärkste Partei in Hessen, SPD stürzt ab

Die CDU von Ministerpräsident Volker Bouffier ist bei der Landtagswahl am Sonntag in Hessen trotz schwerer Verluste stärkste Partei geblieben. Nach den Prognosen von ARD und ZDF könnte wegen der großen Stimmengewinne der Grünen eine Fortsetzung der schwarz-grünen Koalition möglich sein.

Die SPD fuhr wie schon vor zwei Wochen in Bayern starke Verluste ein. Viertstärkste Kraft wurde die AfD, die erstmals in den Wiesbadener Landtag einzieht und damit in allen Länderparlamenten vertreten ist. Auch FDP und Linkspartei gehören weiter dem Landtag an.

Die CDU erhält der ARD-Prognose zufolge nur noch 28,0 Prozent nach 38,3 Prozent vor fünf Jahren, das ZDF sieht die Partei bei 27,0 Prozent. Die Grünen von Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir verbessern sich auf 19,5 (ZDF: 20,0) Prozent nach 11,1 Prozent 2013. Die Sozialdemokraten mit ihrem Spitzenkandidaten Thorsten Schäfer-Gümbel sacken auf 20,0 (ZDF: 20,0) Prozent von 30,7 Prozent ab. Die AfD schafft mit 12,0 (ZDF: 13,0 Prozent) den Sprung in den Landtag. 2013 hatte sie mit 4,1 Prozent die Fünf-Prozent-Hürde nicht überwunden. Die FDP wird bei 7,5 (ZDF: 7,0) Prozent nach 5,0 Prozent vor fünf Jahren gesehen. Die Linkspartei kommt demnach auf 6,5 (ZDF: 6,5) Prozent nach 5,2 Prozent 2013.

Landtagswahl in Hessen - Hochrechnug – (c) APA

Damit erhält die CDU der ARD zufolge voraussichtlich 33 Mandate, die Grünen 23. Die SPD kommt demnach auf 23 Sitze, die AfD schickt 14 Abgeordnete in den Landtag. Die FDP könnte 8 Parlamentarier stellen, die Linke 9.

Die Wahlbeteiligung lag laut ARD mit 67,5 Prozent niedriger als 2013 mit 73,2 Prozent.

