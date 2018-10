Zeitenwende in der CDU: Merkel will Parteivorsitz aufgeben

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat nach den massiven Stimmenverlusten ihrer Partei bei der Landtagswahl in Hessen die Bereitschaft auf den Verzicht auf den CDU-Vorsitz angekündigt. Das habe Merkel am Montag in einer Sitzung des Parteipräsidiums deutlich gemacht, erfuhren mehrere Nachrichtenagenturen am Montag aus Parteikreisen. "Sie tritt nicht mehr an", zitierte die Nachrichtenagentur AFP. Der CDU-Parteitag findet Anfang Dezember in Hamburg statt. Bundeskanzlerin will Merkel bleiben.

Der Druck auf Merkel war am Sonntag gestiegen. In Hessen verteidigte die CDU zwar Platz eins, verlor aber mehr als zehn Prozentpunkte. Bundesweit ist die CDU in einer Umfrage auf 24 Prozent abgestürzt. Mit ihrem Rückzug vom Parteivorsitz kommt Merkel ihren Kritikern nun entgegen.

Merkel führt die CDU seit 2000. Bundeskanzlerin ist sie seit November 2005. Und das will Merkel auch bleiben. Bisher hatte sie immer erklärt, dass Parteivorsitz und Kanzlerschaft in eine Hand gehören.

Mit Merkels interner Ankündigung ist nun auch das Rennen um den Parteivorsitz eröffnet. Schon am Montag brachte sich Friedrich Merz als CDU-Parteichef in Stellung. Er war von 2000 bis 2002 Fraktionschef. Der einstige Rivale Merkels hatte sich in den vergangenen Jahren aus der aktiven Politik zurückgezogen. Mehrere CDU-Politiker sagten am Montag in Berlin zugleich aber, man müsse jetzt abwarten, welche Kandidaten noch in Frage kämen.

SPD-Chefin Andrea Nahles hat unterdessen ausgeschlossen, dass - wie beim Koalitionspartner CDU - auch bei den Sozialdemokraten ein Wechsel im Parteivorsitz bevorstehen könnte. "Eine personelle Aufstellung ist nicht in Rede in der SPD", sagt Nahles vor Journalisten. Den Verzicht Merkels auf eine erneute Kandidatur für den Parteivorsitz wollte sie vorerst nicht kommentieren.

