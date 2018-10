Angela Merkel ist ab jetzt eine "lahme Ente"

Die Trennung von Kanzlerschaft und Parteivorsitz ist ein fataler Fehler. Sie bedeutet einen "Autoritätsverlust auf ganzer Linie" und den "Anfang vom Ende" einer Kanzlerschaft. Die Zitate stammen von - Angela Merkel und aus dem Jahr 2004. Seither hat Merkel die Kernaussage immer wieder und in vielen Variationen wiederholt. Parteivorsitz und Kanzlerschaft gehören zusammen: Das war das Mantra der deutschen Regierungschefin. Bis heute.

Angela Merkel hätte besser nachgelesen bei Angela Merkel - falls sie tatsächlich Kanzlerin bleiben will. Denn dieser halbe Abgang, dieser angekündigte Verzicht auf den CDU-Vorsitz, um Kanzlerin zu bleiben, ist ein "Autorititätsverlust auf ganzer Linie". Und sie ist eine unsaubere Lösung. Wer nicht mehr in der Lage ist, die eigene Partei zu führen, der kann auch kein Land führen.

Machttaktisch mag Merkels Wende Sinn machen: Sie raubte damit ihren Gegnern das Momentum. Vielleicht ist Merkel, anders als ihren Vorgängern im Kanzleramt, auch tatsächlich an einer geordneten Hofübergabe gelegen. Noch am Vormittag kandidierte "Mini-Merkel" für den Parteivorsitz, wie Medien die CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer tauften. Die enge Vertraute soll Merkels Erbe wahren, vielleicht würde sie Merkel als CDU-Chefin auch den Rücken für eine Ehrenrunde als Kanzlerin freihalten.

Doch Kramp-Karrenbauers Kandidatur war nur das Fanal für den Machtkampf, nicht sein Ende. Jens Spahn, der Anführer des konservativen Flügels in der CDU, stieg kurz darauf in den Ring. Es bahnt sich ein Showdown um die Macht an, wie ihn die CDU lange nicht erlebt hat.

Merkel selbst wird fortan als "lame druck" (lahme Ente) regieren, also ein machtloser Regierungschef auf Abruf. Wenn überhaupt. Denn ihr Rückzug als Parteichefin schiebt auch die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles an den Rand des Abgrunds. CSU-Chef Horst Seehofer steht dort schon länger.