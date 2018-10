Der Kampf um den Platz in der Mitte

Wien/Berlin. Stage-Diving, das von den Spitzengrünen vor zwei Wochen in München vorexerzierte enthusiastische Eintauchen in die Jubelmenge, war diesmal bei der Wahlparty in Wiesbaden nicht angesagt für den grünen Spitzenmann Tarek Al-Wazir. Bis Montag zwei Uhr früh bangte die schwarz-grüne Koalition in Hessen um ihre Mehrheit, bis die Grünen die SPD im Fotofinish mit je 19,8 Prozent und einem Vorsprung von 54 Stimmen noch auf den dritten Platz verdrängten. Im Landtag verfügt das Bündnis zwischen Volker Bouffier und Al-Wazir nun doch über eine Mehrheit von einer Stimme.

Schon zuvor war Al-Wazir ins Schwärmen geraten: „Nie war Hessen grüner.“ Nicht einmal zu Zeiten der Alt-Revoluzzer Joschka Fischer und Daniel Cohn-Bendit. Der einst „rote Dany“, Galionsfigur der Pariser Studentenrevolte im Mai 1968, hatte im Vorfeld sogar bereits über einen zweiten grünen Ministerpräsidenten nach dem Schwaben Winfried Kretschmann spekuliert.

Am Wahlabend versammelte Anne Will eine bunte Spitzenpolitikerrunde ins Studio in Berlin-Adlershof. Robert Habeck, grüner Ko-Vorsitzender und Mann der Stunde, geriet mit einem Duzfreund, dem FDP-Chef Christian Lindner, aneinander. Die beiden kämpfen zum Teil um dieselbe Wählerklientel – umso mehr, als die Grünen neuerdings zu einer bürgerlichen Partei avanciert sind, wie Politologen konstatieren. Vielleicht mit Vorahnung auf die Folgen der Hessen-Wahl gab Habeck der Berliner Koalition zwei Tipps: erst CSU-Chef und Innenminister Horst Seehofer „nach Hause“ schicken und endlich „in die Puschen kommen“.

Attraktivität für junge, urbane Wähler

Nach dem spektakulären Erfolg bei der Bayern-Wahl bestätigte Hessen den Höhenflug der Grünen. Der Trend hält an. Unter den jungen, urbanen Wählern sind sie die stärkste Kraft, von Union und SPD saugen sie derzeit gleichermaßen Stimmen ab. Im Vergleich zum ausgelaugten Spitzenpersonal der GroKo verkörpert das Führungsduo Habeck/Baerbock Schwung und frische Ideen.

Die Grünen halten sich zwar alle Koalitionsoptionen offen, tendieren momentan aber stärker zur Union – und zu Jamaika, der Allianz mit CDU und FDP. Die Liberalen haben sich nach ihrem Wiedereinzug in den Bundestag 2017 nach vier Jahren in der politischen Wüste auch in den Ländern wieder erholt und stellen in Nordrhein-Westfalen mit der CDU die Regierung. Doch seit Lindner der Jamaika-Koalition in Berlin nach wochenlangen Verhandlungen eine Absage erteilt hat, leidet sie unter dem Image, sich vor der Verantwortung zu drücken.

Während am linken Rand die Linkspartei stagniert und unter den Alleingängen ihrer Fraktionschefin, Sahra Wagenknecht, ächzt, setzte am rechten Rand die AfD ihren Siegeszug in Hessen fort – dem letzten Bundesland, in dem sie nicht im Parlament vertreten war.

Parteichef Jörg Meuthen reckte demonstrativ die Faust. Bei den Landtagswahlen im Osten im Herbst 2019 könnten die Rechtspopulisten in Sachsen oder Thüringen sogar zur stärksten Kraft aufrücken – freilich ohne Regierungsperspektive. Solange das Flüchtlingsthema Konjunktur hat, ist die AfD eine Konstante in der Politlandschaft – im Osten stärker und radikaler, im Westen schwächer und moderater, worin sich der schwelende Richtungsstreit manifestiert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.10.2018)