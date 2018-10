Wie „Kohls Mädchen“ eine Ära geprägt hat

Nach außen hin scheinbar unberührt, ausgestattet mit großer Nervenstärke, reiste Angela Merkel am Wochenende ins Ausland. Daheim in Hessen tobte derweil die Endphase eines Wahlkampfs, an dem auch ihr Schicksal hing. Die politische Marathon-Frau hatte sich an der Seite ihres Vize-CDU-Chefs Volker Bouffier noch einmal in die Wahlschlacht gestürzt. Doch am Ende verließ die Kanzlerin die Niederungen der Innenpolitik, um zum 100-Jahr-Jubiläum der Tschechoslowakischen Republik in Prag ihr Land zu repräsentieren. Im Anschluss flog sie nach Istanbul zum Syrien-Krisengipfel mit Erdoğan, Macron und Putin.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.10.2018)