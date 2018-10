Fall Khashoggi: Erdogan fordert vollständige Aufklärung von Riad

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den saudischen Generalstaatsanwalt zur vollständigen Aufklärung des Falls Jamal Khashoggi aufgefordert. Noch immer sei die Frage nicht geklärt, wer das 15-köpfige Killer-Kommando aus Saudiarabien geschickt habe, sagte Erdogan am Dienstag vor Journalisten.

"Also als saudischer Generalstaatsanwalt müssen Sie das hinterfragen und aufklären", sagte Erdogan. Außerdem müsse Riad herausfinden, wer von den 18 in Saudiarabien festgenommenen Verdächtigen der Mörder sei. Es bringe auch nichts, bestimmte Personen zu schützen.

Der saudische Generalstaatsanwalt Saud al-Mojeb ist seit Montag in Istanbul und hat sich inzwischen zweimal mit dem türkischen Staatsanwalt Irfan Fidan getroffen, der die Ermittlungen zum Tod Khashoggis leitet. Nach Angaben türkischer Medien besuchte al-Mojeb zudem das saudische Konsulat und die Residenz des Konsuls. Der Staatssender TRT Haber berichtete, Mojeb habe darum gebeten, alle Elemente zu den Ermittlungen zu erhalten, doch habe die türkische Seite dies abgelehnt. Sie habe ihm ihrerseits nach dem Ort der Leiche befragt.

18 Verdächtige wurden in Saudiarabien in dem Fall festgenommen, darunter das sogenannte Killer-Kommando, das nach türkischen Angaben aus Saudiarabien angereist war, um Khashoggi zu töten. Die Türkei fordert die Auslieferung der 18 verdächtigen Saudis. Riad lehnt das ab.

Verlobte Khashoggis warnt Trump vor Vertuschung

Die Verlobte von Jamal Khashoggi hat unterdessen US-Präsident Donald Trump davor gewarnt, die Vertuschung der Tat hinzunehmen. "Ich bin extrem enttäuscht von der Haltung der Führung vieler Länder, insbesondere der USA", sagte Hatice Cengiz bei einer Gedenkfeier in London am Montagabend.

Der 59-jährige Kritiker des saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman hatte sich am 2. Oktober in das Konsulat seines Landes in Istanbul begeben, um ein Dokument für die Heirat mit Cengiz abzuholen. Laut dem türkischen Präsidenten Erdogan fiel der Journalist dort aber einem "politischen Mord" zum Opfer, der Tage im Voraus von einem aus Saudiarabien angereisten Kommando geplant worden war.

"Präsident Trump sollte helfen, die Wahrheit zu enthüllen und sicherzustellen, dass Gerechtigkeit geschieht. Er sollte nicht zulassen, dass der Mord an meinem Verlobten vertuscht wird", forderte Cengiz. Der saudiarabischen Führung warf die Türkin vor, den Leichnam Khashoggis zu verstecken, und forderte, dass alle "bösen Kriminellen und ihre feigen politischen Herren" zur Rechenschaft gezogen werden. Der Tod ihres Verlobten habe "eine Leere in meinem Herzen und meiner Seele" hinterlassen, sagte Cengiz. Hätte sie gewusst, was passieren würde in dem Konsulat, "hätte ich mich selbst dem Mordteam entgegengestellt".

Nach wochenlangen Dementis gestand die Führung in Riad unter internationalem Druck schließlich ein, dass Khashoggi im Konsulat zu Tode gekommen sei, stellte seinen Tod aber als Folge eines eskalierten Streits dar. Nachdem diese Darstellung international auf Kritik gestoßen war, gab Generalstaatsanwalt Saud al-Mojeb vergangene Woche zu, dass gemäß den türkischen Ermittlungen Khashoggi "mit Vorsatz" getötet worden sei.

UNO fordert Zugang zu Leichnam

Die Menschenrechtsbeauftragte der Vereinten Nationen (UNO) hat die Einbeziehung internationaler Experten in die Untersuchung des Todes von Khashoggi gefordert. Sie sollten im Rahmen unabhängiger Ermittlungen Zugang zu allen Beweisen und Zeugen haben, sagte Michelle Bachelet am Dienstag. Zugleich drängte sie Saudiarabien, den Verbleib der Leiche Khashoggis preiszugeben. Deren gerichtsmedizinische Untersuchung sei für die Klärung des Falls unumgänglich, erklärte sie.

