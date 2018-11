Ostukraine: "Niemand denkt mehr ans Wegfahren"

Awdijiwka. Noch sind es Kleinigkeiten, an denen sichtbar wird, dass die Dinge in Awdijiwka sich verändern: Da sind die jungen Frauen, die Kinderwagen nach Einbruch der Dunkelheit auf der Uliza Zentralnaja entlangschieben. Da ist die hell erleuchtete Filiale einer landesweiten Drogeriekette, die seit Mai ein reiches Sortiment an Kosmetik- und Hygieneartikel in die Donbass-Stadt bringt. „Die Zivilisation ist gekommen“, seufzt eine Frau. Das Jugendzentrum in grellem Orange mit dem ambitionierten Namen „Innovationszentrum für Entwicklung von Jugendlichen und Kindern“, in dem man Trainings abhält und Nachmittagsbetreuung anbietet.