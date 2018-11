Präsident richtet scharfe Drohung gegen Migranten

Washington. Kurz vor der US-Kongresswahl verschärft Donald Trump seinen Ton in der Migrationspolitik. Personen, die Asyl beantragen wollten, müssten dies an einem der Grenzübergänge tun, sagte der US-Präsident. „Wer sich dafür entscheidet, unsere Gesetze zu brechen und illegal hereinkommen, wird nicht mehr länger in der Lage sein, mit haltlosen Forderungen automatisch Eintritt in unser Land zu bekommen.“

Trump kündigte an, in der kommenden Woche einen dementsprechenden Erlass zu unterzeichnen. Auf die Frage, was dieser genau beinhalten werde, blieb er vage. Ob seine Pläne mit geltendem Recht vereinbar wären, war ebenfalls vorerst unklar. Laut dem Immigration and Nationality Act kann jeder in den USA um Asyl ansuchen, egal, ob er an einem der Grenzübergänge ins Land gekommen ist oder nicht.

Derzeit sind mehrere Tausend Menschen aus Mittelamerika auf dem Weg durch Mexiko Richtung US-Grenze. Ihnen gegenüber sprach Trump eine massive Drohung aus: Er habe dem an die Grenze verlegten Militär gesagt, Steinwürfe so zu behandeln, als würden die Migranten Waffen tragen. Damit sprach er es nicht direkt aus, deutete aber an: Sollten Steine auf die US-Soldaten geworfen werden, dürften diese schießen.

Trump hat immer wieder behauptet, unter den Migranten seien vor allem junge Männer und Straftäter. Die mexikanische Menschenrechtskommission CNDH schätzt aber, dass es sich jeweils zu einem Drittel um Frauen, Kinder und Männer handle.

Auf Anweisung Trumps sollen bis Ende der Woche rund 5200 US-Soldaten an der Grenze stationiert werden. Der Präsident hat erklärt, dass die Zahl noch deutlich höher werden könnte. Die Soldaten sollen den Grenzschutz bei logistischen Aufgaben unterstützen. Migranten festnehmen dürfen sie laut US-Gesetz aber nicht.

Ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums wollte sich nicht zur möglichen Anwendung von Gewalt äußern. Die Soldaten seien „ausgebildete Fachleute“, die das Recht hätten, sich zu verteidigen. Er unterstrich, dass es Aufgabe der Grenzschutzbeamten sei, die Rechtsvorschriften durchzusetzen. Das US-Militär diente dabei nur zur Unterstützung.

Die Menschen, die sich Richtung USA auf den Weg gemacht haben, fliehen vor der Gewalt durch Jugendbanden und der schlechten wirtschaftlichen Lage. Trump spricht von einer „Invasion“ und einer angeblichen „Gefahr für die nationale Sicherheit“. Er behauptete zudem, unter den Migranten seien auch Menschen aus dem Nahen Osten. Belege dafür lieferte der US-Präsident aber nicht.

„Politisches Geschenk“ für Trump

Der Journalist Johnathan Swan vom Nachrichtenportal Axios – der als gut vernetzt in Regierungskreisen gilt – sagte dem Sender Fox News, Personen in Trumps Umfeld seien erfreut über das Thema der Migrantenkarawanen. Das sei vor der Kongresswahl ein „politisches Geschenk“ für den Präsidenten. (APA/DPA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.11.2018)