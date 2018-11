Trumps Battleground: Wo die Kongresswahl entschieden wird

Besondere Attraktionen findet man in Nevada kaum. Fährt man von Norden nach Süden durch den Wüstenstaat, hat man es mit endlos langen Landstraßen zu tun, vereinzelt zeigt sich ein Städtchen. Las Vegas, am Südzipfel des flächenmäßig siebentgrößten US-Bundesstaates gelegen, ist die große Ausnahme. Aber sonst: Fahren Sie weiter, viel gibt es hier nicht zu sehen.



Donald Trump hat das eher trostlose Nevada seit dem Sommer dreimal besucht, und das hat einen handfesten Grund. Der „Silver State“ ist vor der Kongresswahl am kommenden Dienstag ein absoluter „Swing State“, also einer jener Bundesstaaten, der das Zünglein an der Waage spielen könnte. Sowohl das Senatsrennen wie auch der Kampf um den Posten des Gouverneurs und zwei der vier Plätze im Abgeordnetenhaus sind völlig offen. Bis zuletzt versuchte Trump, in Nevada die konservative Basis zu mobilisieren. Selbst in das nicht einmal 20.000 Einwohner zählende Dorf Elko reiste der Präsident. Dort sorgte er weltweit für Schlagzeilen. Er drohte mit dem Ausstieg aus dem Vertrag mit Moskau zur Abschaffung atomwaffenfähiger Mittelstreckenraketen. Die Menge jubelte. Ein Blick nach Nevada ist hilfreich, um das politische Erdbeben zu verstehen, das Donald Trump in der republikanischen Partei ausgelöst hat.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.11.2018)