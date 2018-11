Friedrich Merz: Die späte Rückkehr des Anti-Merkel

Am Montagvormittag, kurz nach neun Uhr, erhielt Friedrich Merz die Nachricht, auf die er so lang gewartet hatte: Angela Merkel zieht sich aus der Politik zurück, meldete ein Vertrauter aus dem Konrad-Adenauer-Haus. Die Bundeskanzlerin hatte gerade in einer Gremiensitzung angekündigt, auf dem Bundesparteitag am 7. Dezember in Hamburg nicht mehr für den CDU-Vorsitz zu kandidieren. Und nur noch in dieser Legislaturperiode als Regierungschefin zur Verfügung zu stehen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.11.2018)