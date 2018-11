Showdown in den USA: Verliert Donald Trump an Macht?

Die Welt blickt in die USA: Nach einem heftigen, teils schmutzigen Wahlkampf schreiten die Amerikaner zu den Urnen. Die "midterm elections" sind in vollem Gang. Es geht um die Macht im Kongress, dem US-Parlament, um rund drei Dutzend Gouverneursposten - aber auch um Präsident Donald Trump und genauer darum, wieviel Macht er künftig noch ausüben kann.

Derzeit sind beide Parlamentskammern in der Hand seiner republikanischen Partei. Sie kontrolliert die Mehrheit sowohl im Repräsentantenhaus ("House") als auch im Senat. Meinungsforscher räumen den Demokraten jedoch gute Chancen ein, den Republikanern zumindest im "House" die Mehrheit zu eintreißen. Dort stehen alle 435 Sitze zur Abstimmung, im Senat sind es nur ein Drittel der Mandate. Laut den allermeisten Umfragen lagen die Republikaner in der zweiten Parlamentskammer vorne. Aber. Der Ausgang ist durchaus offen, zumal die Meinungsforscher bei Trumps Wahl 2016 weit danebenlagen.

Es herrscht Hochspannung im Land. Erst recht im Weißen Haus. Donald Trump hat im Wahlkampf kräftig mitgemischt. Ganz bewusst stilisierte er den Urnengang zum Stimmungstest über seine Präsidentschaft. Er tourte durch das Land, zog über Migranten her, und postete dazu Videos, die in einem Fall selbst dem Haus- und Hofsender Fox News zu weit gingen. Trump lieferte sich im Finish ein Fernduell mit seinem Vorgänger, mit Barack Obama, der die "Midterms" zur "vielleicht wichtigsten Wahl unseres Lebens" hochjazzte. Am Ende hetzte der Präsident noch gegen die Demokraten, die die USA in ein "zweites Venezuela" verwandeln würden.

Sicher ist: Die heutige Wahl wird die nächsten Trump-Jahre prägen. Werden dem US-Präsidenten die Flügel gestutzt, weil er gegen eine Mehrheit in zumindest einer der beiden Parlamentskammern regieren muss oder geht er gestärkt aus dieser Wahl hervor? Das ist die Gretchenfrage. "Die Presse" berichtet ab Mitternacht live.