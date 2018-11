Schweden steckt im Patt fest

Stockholm. Seit der Wahl am 9. September waren die Koalitionsgespräche festgefahren: Weder das konservative noch das sozialdemokratische Lager hat im schwedischen Reichstag eine Mehrheit. Nun soll das Parlament in der nächsten Woche über den künftigen Ministerpräsidenten abstimmen. Der Parlamentspräsident schlug als Spitzenkandidaten den Konservativen Ulf Kristersson (54) vor.

In den vergangenen Wochen scheiterten Kristersson sowie der sozialdemokratische Premier, Stefan Löfven, mit der Regierungsbildung. Nach Ansicht des Parlamentssprechers gibt es keine Grundlage für einen weiteren Sondierungsauftrag: Er hoffe, dass der Termin nächste Woche die Dynamik in den Parteien fördere. Mit den rechten Schwedendemokraten will im Parlament keiner zusammenarbeiten. (ag.)

