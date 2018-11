Medien: Seehofer vor Rücktritt - aber nur als CSU-Chef

Horst Seehofer will es offenbar ähnlich wie Bundeskanzlerin Angela Merkel machen. Der deutsche Innenminister dürfte am Wochenende beim Treffen der bayerischen CSU-Führung seinen Parteivorsitz zur Verfügung stellen, berichtet die Zeitung "Zeit" aus Parteikreisen. Merkels Lösung, den CDU-Vorsitz abzugeben, aber Kanzlerin bleiben zu wollen, hätte Seehofer gezeigt, dass man das Parteiamt durchaus abgeben könne ohne auf das Regierungsamt verzichten zu müssen. In der CSU soll laut "Zeit" Milde eingezogen sein, man könne sich damit arrangieren. Merkel hätte durch ihr Handeln außerdem Druck aus der Debatte genommen, was auch Seehofer helfe.

Seehofer hatte eine Erklärung zu seiner persönlichen Zukunft explizit für die Woche nach dem 12. November angekündigt.

Herrmann will nicht nach Berlin wechseln

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann will jedenfalls nicht Nachfolger von Seehofer in Berlin werden, falls dieser doch auch sein Ministeramt aufgeben sollte. "Ich habe mich erneut um ein Landtagsmandat beworben, und die Wählerinnen und Wähler in meinem Stimmkreis Erlangen haben mir dieses Mandat wieder gegeben", sagte Herrmann den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) vom Mittwoch.

"Dem fühle ich mich verpflichtet." Herrmann war 2017 Spitzenkandidat der CSU für die Bundestagswahl gewesen. Seehofer steht wegen seines langen Festhaltens an dem inzwischen geschassten Verfassungsschutz-Präsidenten Hans-Georg Maaßen sowie wegen des Vorwurfs wiederholter Querschüsse in der Großen Koalition in der Kritik. Herrmann wird immer wieder als möglicher Nachfolger genannt. Bisher hat Seehofer allerdings keine Bereitschaft erkennen lassen, sein Regierungsamt aufzugeben.

>> Der Artikel der "Zeit" online

(APA)