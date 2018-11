Israels Premier besucht Ende November Wien

Wien. Israels Premier, Benjamin Netanjahu, wird am 20. und 21. November nach Wien kommen. Das teilte am Mittwoch Bundeskanzler Sebastian Kurz mit. Neben bilateralen Gesprächen nimmt Netanjahu an einer Konferenz zur Bekämpfung von Antisemitismus teil.

Nach Informationen der „Presse“ ist keine Begegnung Netanjahus mit der von der FPÖ nominierten Außenministerin, Karin Kneissl, geplant. Auf Spitzenbeamtenebene soll der israelische Bann gegen Kneissl aber noch heuer beendet werden. Seit Jahren besteht eine Kontaktsperre für israelische Regierungsmitglieder und Beamte gegenüber der FPÖ. Hinter den Kulissen wird darüber verhandelt, die Beschränkung vorerst für Kneissl aufzuheben. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.11.2018)