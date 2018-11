CDU: Raus aus Merkels Schatten

Berlin. Dafür, dass sich Annegret Kramp-Karrenbauer von der Bundeskanzlerin abgrenzen möchte, tat sie in der vergangenen Woche etwas typisch Merkelisches: Sie wartete ab.

Sicher, die Generalsekretärin hatte noch in derselben Sitzung ihre Kandidatur angekündigt, in der auch Angela Merkel ihren Rückzug von der CDU-Spitze erklärt hatte. Das war dann aber auch schon alles, was man von Kramp-Karrenbauer seit Montag vor einer Woche gehört hatte. Bis gestern, Mittwoch, in der Landesvertretung des Saarlandes in Berlin.

Ihre beiden wichtigsten Gegner hatten sich in der Zwischenzeit schon eine Schlacht um die mediale Aufmerksamkeit geliefert: Gesundheitsminister Jens Spahn schrieb eine öffentliche Bewerbung in der „FAZ“ und sprach ausführlich mit der „Welt“. Aufsichtsrat Friedrich Merz ließ Deutschland zuerst rätseln, ob er wieder in die aktive Politik zurückkehren werde. 48 Stunden später erklärte er seine Kandidatur vor laufender Kamera. In der Zwischenzeit legte Kramp-Karrenbauer ihr Amt als Generalsekretärin weitgehend ruhend, bereitete sich vor. So hätte es wohl auch Merkel an ihrer Stelle gemacht.

Wie viel soll sich ändern?

Zu viele Parallelen will Kramp-Karrenbauer jetzt aber nicht mehr zulassen. Es gibt schon so viele: Beide sind unaufgeregt, unprätentiös, aber machtbewusst. In der CDU-Bandbreite sind sie sozialpolitisch links, gesellschaftspolitisch aber konservativ. Merkel war die erste Frau, die in das Kanzleramt zog, Kramp-Karrenbauer immerhin die erste Innenministerin Deutschlands. Man muss also nicht lange überlegen, an wen die Kanzlerin ihren CDU-Chefposten am liebsten übergeben würde.

Kramp-Karrenbauer muss sich von ihrer Förderin nun emanzipieren, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Nach 18 Jahren mit Merkel an der Parteispitze, nach 13 Jahren im Kanzleramt sehnt sich die CDU nach Veränderung. Die Frage ist nur – nach wie viel?

Spahn und Merz stehen für einen Bruch mit der jetzigen Linie der Kanzlerin. Beide vertreten den konservativen, rechteren Flügel der Partei. Auch Kramp-Karrenbauer will anders sein als Merkel – aber nicht zu sehr, das sind ja schon ihre Kontrahenten.

Sie will eine eigene Richtung einschlagen, ohne die vergangene Linie völlig zu konterkarieren. Sie formulierte es am Mittwoch, als offizielle Kandidatin der CDU Saar, so: „Im Positiven wie im Negativen steht man auf den Schultern des jeweiligen Vorgängers.“ Die entscheidende Frage sei, „was man daraus Neues und Besseres macht“. Sie benennt es zwar nicht so klar wie ihre Kontrahenten, doch auch Kramp-Karrenbauer sieht Fehler in Merkels Amtszeit: „Viel zu häufig“ habe man auf Regierungsebene Entscheidungen getroffen, die die Partei akzeptieren musste.

In Zukunft solle die CDU erst intern eine Linie finden, die man dann innerhalb der Koalition vertreten müsse. Auch auf EU-Ebene müsse man den Plänen von Frankreichs Präsident, Emmanuel Macron, eine Antwort bieten.

Eine langwierige Debatte über das Flüchtlingsjahr 2015 will Kramp-Karrenbauer in den nächsten Wochen allerdings nicht führen: „Das, was in dem Jahr passiert ist, ist Fakt und Realität.“ Man könne es nicht ändern – nur daran arbeiten, dass sich das Jahr nicht wiederhole.

Als CDU-Chefin könnte sie der Partei neues Selbstbewusstsein geben, aber trotzdem eine stabile Große Koalition mit Merkel an der Spitze fortführen. Für viele in Deutschland klingt das nach einer Drohung. Kramp-Karrenbauer versucht aber, es ein Stück weit als Vorteil für sich zu nutzen. Nach all dem Trubel, nach all den Unruhen könnte sich das Land auch nach Stabilität sehnen.

Seehofer dementiert Gerüchte

Das könnte auch von einem anderen Parteichef abhängen: vom CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer. Der Bayer erklärte nach der Landtagswahl, Mitte November über seine persönliche Zukunft zu entscheiden. Berichte in der „Zeit“, wonach Seehofer schon in den kommenden Tagen seinen Rücktritt als Parteichef verkünden, als Innenminister aber bleiben wolle, dementierte er postwendend. Gegenüber der „Welt“ sprach Seehofer selbst von einer „fetten Ente“. Er halte an dem von ihm selbst angekündigten Zeitplan fest.

