Ring frei für Schlacht um US-Präsidentschaft 2020

New York. Nach der Wahl ist vor der Wahl, wohl nirgends gilt das mehr als in den USA. Die letzten Stimmen des Kongresses waren noch nicht ausgezählt, da traten die Parteispitzen vor die Mikrofone und eröffneten den Kampf um die Präsidentschaft. Lehren aus den Ergebnissen des abgelaufenen Wahlkampfes konnten sie zur Genüge ziehen – unter anderem, dass die zum Teil schmutzigen Taktiken durchaus funktioniert haben. Ein Brückenschlag der tief verfeindeten Spieler ist kaum zu erwarten. Zu sehr schielen alle Beteiligten bereits auf 2020.

Auf der einen Seite stehen die Demokraten, die nun nach acht Jahren wieder die Mehrheit im Repräsentantenhaus stellen werden. Den Liberalen um Nancy Pelosi gelang es, ihre Kernwählerschaft zu mobilisieren: die Bewohner der Vorstädte, die Jungen, die Frauen. Die Demokraten haben künftig ein gewichtiges Wort mitzureden. Sie können dem streitbaren Präsidenten das Leben schwerer machen. „Hier ist es wieder, dieses Gefühl des Sieges“, erklärte Pelosi. Von nun an gelte es, „die Regierung Trump zu kontrollieren und zu überprüfen“.

Und doch hat sich bei den Liberalen schon in der Wahlnacht etwas Ernüchterung eingeschlichen. Die Stimmung bei den zahlreichen Wahlpartys in Brooklyn – eine demokratische Festung, Hillary Clinton hatte hier ihre Wahlkampfzentrale – war gut, aber keineswegs euphorisch. Insgeheim hatte man auf mehr gehofft. Man hatte darauf spekuliert, dass auch das Rennen um den Senat spannend gestaltet werden könnte. Eine Mehrheit in beiden Kammern, das wäre der ultimative Sieg für die Demokraten gewesen. Sie waren weit davon entfernt.

Der Präsident fühlt sich als Sieger

Das Resultat im Senat war es auch, das Donald Trump von einem „gewaltigen Erfolg“ sprechen ließ. Es ist üblich, dass die Partei des amtierenden Präsidenten bei den „Midterms“ an Stimmen verliert. Barack Obamas Demokraten gaben 2010 das „House“ ab, 2014 auch den Senat. Mit einem sehr aggressiven Wahlkampf ist es Trump nach einem fast aussichtslosen Rückstand gelungen, seine Basis zu mobilisieren. Er konnte die Verluste im Abgeordnetenhaus in Grenzen halten und den Vorsprung im Senat ausbauen. Der Mann im Weißen Haus fühlt sich als Sieger. Er sieht keinen Grund, seine Taktik für den Wahlkampf 2020 zu überdenken.

Wie schon 2016 konzentrierte sich der frühere Immobilientycoon auch diesmal auf einige Swing States, jene Bundesstaaten, in denen das Ergebnis traditionell knapp ausfällt. Die Republikaner fuhren wichtige Erfolge in Florida, Indiana, Missouri und Arizona ein. Der Fokus auf das Thema Immigration hat gewirkt, vor allem in den ländlichen Gegenden stimmten viele Menschen für Trump. In Texas gelang es der Grand Old Party, mit dem Sieg von Ted Cruz über Beto O'Rourke eine Revolution in der konservativen Hochburg abzuwenden.

Trump gibt das Hoffnung auf eine Wiederwahl in zwei Jahren, zumal gleich mehrere potenzielle Gegner Niederlagen einstecken mussten. Neben O'Rourke galten die Gouverneurskandidaten Andrew Gillum und Stacey Abrams als Zukunftshoffnungen. Gillum wäre der erste schwarze Gouverneur aus Florida gewesen, Abrams die erste schwarze Gouverneurin überhaupt. Vor allem auf Abrams hatte die liberale Elite gesetzt. Selbst Barack Obama machte drei Tage vor den Wahlen noch einen Abstecher nach Georgia, um Abrams zu unterstützen.

Ein Hoffnungsschimmer in Nevada?

So kommt es auch, dass nach den Kongresswahlen ausgerechnet die 78-jährige Pelosi wieder im Rampenlicht steht. Jeder in der Partei weiß, dass eine Erneuerung unumgänglich ist. Es ist bezeichnend, dass selbst der 77-jährige Bernie Sanders, der in Vermont als Senator wiedergewählt wurde, neuerlich mit einer Kandidatur 2020 spekuliert. Allerdings zeichnen sich am Horizont auch Hoffnungsschimmer ab. In Nevada spielte sich Jacky Rosen ins Rampenlicht. Die Tochter eines Autohändlers, die einst in Las Vegas als Kellnerin ihre Brötchen verdiente, jagte den Republikaner Dean Heller aus dem Senat. Der 61-Jährigen ist es zuzutrauen, das Vakuum bei den Demokraten zu füllen.

Amerika wird nach den Kongresswahlen gespalten bleiben. Zu tief sind die Gräben zwischen den Parteien. Freilich: Trump hat Pelosi noch in der Wahlnacht gratuliert. Auf Twitter schrieb er, die Demokratin verdiene es, wieder Sprecherin des Hauses zu werden. "Hoffentlich können wir alle im kommenden Jahr zusammenarbeiten", sagte Trump auch am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Zyniker meinen, dass sich Trump insgeheim auf Pelosi als Gegenspielerin freue. Einen Kampf gegen die „müde, alte Pelosi“ könne er gar nicht verlieren, hat er einst gesagt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.11.2018)