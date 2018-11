Trump entlässt Justizminister - und sperrt CNN-Reporter aus

Nur einen Tag nach den Kongresswahlen in den USA geht US-Präsident Donald Trump in die Offensive und entledigt sich eines unliebsamen Regierungsmitglieds. US-Justizminister Jeff Sessions, der schon länger in der Kritik stand, muss seinen Posten räumen. Kaum überraschend folglich, dass es in Sessions offiziellem Rücktrittsgesuch heißt, sein Abgang erfolge auf Wunsch des Präsidenten. Trump selbst hatte die Personalie über den Kurznachrichtendienst Twitter angekündigt, ihm für seine Dienste gedankt und bekundet, die Amtsgeschäfte würden zunächst von Sessions Stabschef Matthew G. Whitaker übernommen.

Der Fall Sessions bekommt damit einen besonderen Status: Zwar ist er nicht der erste Minister, der seit Trumps Regierungsantritt ausgewechselt wird, doch wurde nie zuvor ein Minister von einem Präsidenten so oft und so hart öffentlich kritisiert wie Sessions von Trump. Im Zentrum stand die Entscheidung Sessions, sich im März 2017 von den Ermittlungen zu einer möglichen russischen Einflussnahme auf die Präsidentenwahl 2016 zurückzuziehen. Dies hätte er nicht tun sollen, sagte Trump damals. Hintergrund ist, dass Sessions sich wegen Befangenheit aus den Russland-Ermittlungen rausgehalten hatte.

Als oberster Chefankläger hatte Sessions die Aufsicht über das FBI und wäre damit eigentlich auch für die Untersuchung von Sonderermittler Robert Mueller zuständig gewesen, der prüft, ob es bei den mutmaßlich russischen Einflussversuchen auf die Wahl 2016 geheime Absprachen zwischen Moskau und Trumps Wahlkampflager gab. Sessions hatte sich während des Wahlkampfes mit dem damaligen russischen Botschafter in Washington, Sergej Kisljak, getroffen. In einer Anhörung vor dem Senat verneinte er dies aber, obwohl er unter Eid stand.

Demokraten warnen vor einer Verfassungskrise

Nach Sessions Rückzug aus den Untersuchungen hatte sein Vize Rod Rosenstein die Aufsicht über den Fall übernommen und den Sonderermittler ernannt. Trump gab Sessions die Schuld daran, dass der Sonderermittler eingesetzt wurde. Dessen Untersuchungen bezeichnet der Präsident regelmäßig als gigantische "Hexenjagd".

Bei der Opposition stieß die Entlassung von Sessions auf Kritik. Chuck Schumer, Fraktionschef der Demokraten im Senat, sagte, Trump würde eine Verfassungskrise auslösen, wenn er Einfluss auf die Ermittlungen nähme. Er forderte Whitaker auf, sich ebenfalls aus der Aufsicht über die Ermittlungen zurückzuziehen. Der Zeitpunkt für die Entlassung Sessions sei "sehr suspekt". "Niemand steht über dem Gesetz", kommentierte der demokratische Senator Mark Warner. Jeder Versuch, sich in die Arbeit des Sonderermittlers Robert Mueller einzumischen, wäre ein "grober Machtmissbrauch des Präsidenten", warnte er.

Die Nummer zwei der Partei im Repräsentantenhaus, Steny Hoyer, betonte: Der US-Kongress müsse parteiübergreifend handeln, um Muellers Ermittlungen zu schützen. Der demokratische Abgeordnete Jerry Nadler sprach von einem "gefährlichen Moment für das Land".

Wutattacken während Pressekonferenz

Abseits von Trumps Personalentscheidung sorgte in der Nacht auf Donnerstag eine persönliche Attacke des Präsidenten gegen mehrere Journalisten für Schlagzeilen. So griff Trump am Mittwoch bei einer Pressekonferenz den CNN-Korrespondenten Jim Acosta, den er als "unverschämte, fürchterliche Person" und "Feind des Volkes" beschimpfte, direkt an. Einer afroamerikanischen Journalistin warf Trump vor, eine "rassistische Frage" gestellt zu haben.

Trumps Wutanfälle begannen, als ihn Acosta zu seinen Verbalattacken auf die zentralamerikanischen Flüchtlinge befragte, die sich derzeit zu Tausenden auf dem Weg in Richtung USA befinden. Auf die Frage, ob er die Flüchtlingstrecks im Wahlkampf bewusst "verteufelt" habe, reagierte Trump zunächst ausweichend. "Nein, ich möchte, dass sie ins Land kommen. Aber das muss auf legalem Weg geschehen", sagte er. Als Acosta darauf hinwies, bei den Migranten lasse sich kaum von einer "Invasion" sprechen, wetterte der Präsident: "Ehrlich gesagt, sollten Sie mich das Land führen lassen. Sie leiten CNN, und wenn Sie gut wären, wären die Einschaltquoten höher." Nachsatz: "Das reicht, geben Sie das Mikrofon ab." Acosta stellte unbeirrt eine weitere Frage, woraufhin Trump ihn als "unverschämte, fürchterliche Person" bezeichnete.

Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" am frühen Donnerstagmorgen berichtet, wurde Acosta mittlerweile die Akkreditierung entzogen. Der Presseausweis für das Weiße Haus sei bis auf Weiteres ausgesetzt, teilte Trumps Sprecherin Sarah Sanders mit.

Auf einen Blick Bei den US-Kongresswahlen hat US-Präsident Donald Trump mit seinen Republikanern im Repräsentantenhaus eine Niederlage erlitten. Zum ersten Mal seit 2010 stellen die Demokraten dort wieder die Mehrheit. Im Senat konnten die Republikaner dagegen ihre knappe Mehrheit ausbauen, was Trump zum Anlass nahm, von einem „fantastischen Erfolg“ zu sprechen. Künftig können die Demokraten Gesetzesvorhaben blockieren. Der neue Kongress tritt im Jänner zusammen.

