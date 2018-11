Israels Premier Netanyahu wird bei Wien-Besuch FPÖ nicht treffen

Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu wird bei seinem Wien-Besuch am 20. und 21. November "selbstverständlich" keine FPÖ-Vertreter treffen. Das berichtet die Tageszeitung "Der Standard" (Freitagausgabe) in Bezug auf ein Schreiben der Israelitischen Kultusgemeinde (IGK) in Wien.

Auch gegenüber Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) bleibe die "No-Contact-Policy" aufrecht. Entgegen anderslautenden Medienberichten werde die "No-Contact-Policy" gegenüber Vertretern der FPÖ nicht beendet, bekräftigt die Kultusgemeinde gegenüber dem "Standard".

Bei dem Besuch Netanyahus sind laut Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nicht nur bilaterale Gespräche, sondern auch Netanyahus Teilnahme an der Konferenz zur Bekämpfung von Antisemitismus und Antizionismus, hieß es.

Eine Teilnahme der FPÖ an der stattfindenden Antisemitismus-Konferenz ist laut Regierungskreisen ebenfalls nicht vorgesehen, berichtet der "Standard".

