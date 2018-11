USA schränken Asylrecht ein

US-Präsident Donald Trump hat am Freitag per präsidentieller Verfügung das geltende Asylrecht bedeutend eingeschränkt. Asyl für eine begrenzte Zeit können demnach nur noch Menschen beantragen, die zuvor ordentlich bzw. legal in die USA eingereist waren oder das soeben vorhaben - etwa, wenn sie an einem Grenzübergang ordentlich vorstellig werden und darum ersuchen.

Illegale Einwanderer dürften laut Trump aber „andere Formen des Schutzes vor Verfolgung oder Folter anstreben", wobei diese Formen nicht erklärt wurden.

Migrantentrecks aus Mittelamerika

Die Verschärfung sei eine nötige Maßnahme gegen absehbare Massenzuwanderung aus Lateinamerika, vor allem aus Zentralamerika, von wo aus momentan Tausende Menschen (die Rede war zuletzt von 5500) in organisierten Marschkolonnen Richtung US-Grenze unterwegs sind. Die neuen Regeln seien daher auch aus Gründen der nationalen Sicherheit nötig. Beobachter erwarren freilich juristische Auseinandersetzungen über die Zulässigkeit der präsidentiellen Verordnung.

(ag.)