Trump: Forderung nach europäischer Armee "beleidigend"

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat Anfang der Woche die Einrichtung einer eigenen europäischen Armee gefordert. Ohne eine "wahre europäische Armee" könnten die Europäer nicht verteidigt werden, sagte er in einem Interview. Mit Blick auf "Russland, das an unseren Grenzen steht und das zur Bedrohung werden könnte", dürften sich die Europäer "nicht allein auf die USA verlassen", so Macron.

Wem diese Aussagen gar nicht gefielen? US-Präsident Donald Trump. Er hat kurz nach seinem Eintreffen zu einem Besuch in Frankreich Macron Forderungen sogar scharf verurteilt. Macrons Forderung sei "sehr beleidigend", erklärte Trump am Freitagabend in Paris und bekräftigte zugleich seine Forderung nach einem größerem Engagement Europas in der Nato.

Trump ist zu Gedenkfeiern anlässlich des Endes des Ersten Weltkriegs vor hundert Jahren nach Frankreich gereist.

(APA/AFP/red.)