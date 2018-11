Tschechien: Ließ Premier Babiš Sohn kidnappen?

Prag. „Mein Vater wollte, dass ich verschwinde.“ Mit diesem schweren Vorwurf richtete sich ein Sohn des tschechischen Premiers Andrej Babiš am Dienstag an die Medien: Er sei im vorigen Jahr von Mitarbeitern seines Vaters auf die von Russland annektierte Krim verschleppt worden, so Andrej Babiš junior. Man habe ihm damit gedroht, ihn in eine psychiatrische Anstalt einzuweisen, sagte der Sohn des Premiers aus erster Ehe.

Er war Miteigentümer des mittelböhmischen Wellnessresorts „Storchennest“, während dieses EU-Subventionen erhielt. Der Babiš-Familie wird in diesem Zusammenhang Subventionsbetrug vorgeworfen. Sein Vater habe gewollt, dass er wegen der Ermittlungen aus Tschechien verschwinde, so der 35-jährige Pilot, der nun in der Schweiz lebt. Der Vater wies die Vorwürfe zurück: „Die Fakten sind klar: Mein Sohn ist psychisch krank.“ Er müsse deshalb unter Aufsicht sein, niemand habe ihn entführt, er habe Tschechien freiwillig verlassen. (ag.)

