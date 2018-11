Warum die Suche nach Frieden in Libyen so schwierig ist

Wien/Palermo. Es war ein ehrgeiziges Unterfangen der italienischen Regierung: Alle wichtigen Player sollten an einen Tisch gebracht werden, um die Weichen für eine Normalisierung im Bürgerkriegsland Libyen zu stellen. Bei der Konferenz in Palermo kam es zu Entspannungssignalen: Erstmals seit Monaten trafen am Dienstag die libyschen Rivalen Premier Fayez al-Sarraj und General Khalifa Haftar zusammen. Einen diplomatischen Durchbruch gab es aber nicht. Das ist auch nicht einfach. Grundsätzlich ist man sich zwar in Europa einig, dass Libyen stabilisiert werden sollte: wegen der ökonomischen Interessen in dem rohstoffreichen Land, und weil über Libyen wichtige Flüchtlingsrouten führen. Darüber, wie das erreicht werden soll, sind sich aber Italien und Frankreich nicht immer einig. Und in Libyen selbst sind zahlreiche Kräfte am Werk.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.11.2018)