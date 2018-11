Tschechien bricht mit Migrationspakt

Prag/Wien. Nach Österreich, Ungarn und Bulgarien hat mit Tschechien ein weiteres europäisches Land dem UNO-Migrationspakt den Rücken gekehrt. Die Regierung in Prag kündigte am Mittwoch an, das Abkommen nicht zu unterzeichnen. Zuvor hatten sich die Kabinettsmitglieder bei einer Abstimmung gegen die Vereinbarung ausgesprochen.

„Die Tschechische Republik hat lang befürwortet, zwischen legaler und illegaler Migration zu unterscheiden“, erklärte Vize-Premier Richard Brabec. „Darauf zielten die Vorschläge Tschechiens und anderer europäischer Staaten. Die Endversion des Textes spiegelt diese Vorschläge nicht wider.“ Ministerpräsident Andrej Babiš von der populistischen Partei ANO hatte bereits zuvor gegen das Dokument gewettert.

Bulgariens Koalition, der auch die rechtsgerichtete Partei Vereinigte Patrioten angehört, hatte erst am Montag angekündigt, aus dem Pakt auszuscheren. Am Mittwoch sollte die Abstimmung im bulgarischen Parlament stattfinden. Weitere EU-Länder könnten dem Beispiel folgen, allen voran Polen, wo der nationalkonservative Regierungschef Mateusz Morawiecki das Abkommen öffentlich kritisiert hat. Ausstiegserwägungen gibt es auch in Italien, Estland, Slowenien, Belgien und Kroatien. Außerhalb der EU gilt vor allem Australien als kritisch. Nach Abschluss der Verhandlungen hatten im Juli 192 der 193 UN-Mitglieder den Pakt gebilligt, die USA lehnten ab. Dann erklärte Ungarn seinen Ausstieg, vor zwei Wochen auch Österreich, das derzeit EU-Ratsvorsitzender ist. Die SPÖ-Abgeordneten im Europaparlament übten deshalb scharfe Kritik an Wien. Die rechtlich nicht bindende Übereinkunft soll Standards im Umgang mit Migranten festschreiben und im Dezember in Marokko unterzeichnet werden. (ag./red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.11.2018)