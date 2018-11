Wie sich das politische System in Schweden selbst blockiert

Stockholm. Nach der Parlamentswahl vom 9. September ist weiter keine Einigung auf eine auch nur halbwegs stabile Regierung im sonst so stabilen Schweden in Sicht. Am Mittwoch wurde der liberalkonservative Spitzenkandidat der bürgerlichen Vierparteienallianz, Ulf Kristersson, mehrheitlich vom Parlament abgelehnt. Nach wochenlangen Verhandlungen hatte er, Chef der „Moderaterna“, eine Minderheitsregierung mit den sozialkonservativen Christdemokraten bilden wollen. Die Liberalen und das Zentrum sollten das stützen. Weil Kristersson aber auch mit Unterstützung der rechtspopulistischen Schwedendemokraten (SD) rechnete, den Königsmachern zwischen linkem und bürgerlichem Block, haben sich diese Parteien entschieden, gegen Kristersson zu stimmen. Einfach aus Prinzip.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.11.2018)