Paris: Ex-Präsident Hollande will in die Politik zurückkehren

Paris. Der frühere französische Präsident François Hollande bereitet offenbar sein politisches Comeback vor. „Ich werde zurückkehren“, kündigte Hollande laut Medienberichten vor wenigen Tagen bei einer Buchpräsentation an.

Der sozialistische Politiker war von 2012 bis 2017 französischer Staatschef, hatte aber aufgrund katastrophaler Umfragewerte auf eine Kandidatur für eine zweite Amtszeit verzichtet. Die Sympathiewerte haben sich seit dem Amtsantritt von Emmanuel Macron jedoch schlagartig geändert, Hollande ist inzwischen äußerst beliebt. Während Macron als zu autoritär und wenig bürgernah gesehen wird, gilt Hollande nun als dessen nahbares und offenherziges Gegenteil.

Der frühere Staatschef hatte sich vorgenommen, „ein normaler Präsident“ zu sein. Damals wurde ihm das als Führungsschwäche ausgelegt, nun erscheint dies als besonders menschlicher Zug. Seinem Nachfolger nehmen die Franzosen auch mehrere politische Affären übel.

Spekulationen über eine mögliche Rückkehr Hollandes gibt es schon länger, nie ist der Ex-Staatschef bisher aber so deutlich geworden wie am vergangenen Wochenende. Welche Art von Rückkehr gemeint sein könnte, blieb allerdings offen. Die sozialistische Partei (PS) ist in der französischen Nationalversammlung nur mehr in einer Minifraktion vertreten. Viele Politiker des rechten Flügels sind zu Emmanuel Macrons Bewegung La République en marche (LREM/Die Republik in Bewegung) übergelaufen, Linke haben sich in Scharen Jean-Luc Mélenchons linkspopulistischer Bewegung La France insoumise (Das unbeugsame Frankreich) zugewandt. (APA)



("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.11.2018)