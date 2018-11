Japans Cyber-Security-Minister hat noch nie einen Computer benutzt

Japans kürzlich ernannter Minister für Cyber-Sicherheit und die Olympischen Spiele in Tokio 2020 hat nach eigenen Angaben "noch nie einen Computer benutzt". Die Aussage des 68-jährigen Yoshitaka Sakurada vor einer Parlamentskommission am Mittwoch sorgte für Aufsehen, erschien dem Politiker selbst aber nicht weiter problematisch.

"Seit ich 25 bin, habe ich meine Mitarbeiter und Sekretärinnen instruiert, sodass ich selbst keinen Computer verwendete", sagte Sakurada laut der britischen Zeitung "Guardian". Auch das Konzept eines USB-Sticks dürfte sich Sakurada bisher noch nicht erschlossen haben. Der Cyberverantwortliche war weitgehend ratlos als er danach befragt wurde, ob in japanischen Nuklearanlagen USB-Sticks verwendet werden.

Sakurada erklärte, dass die politische Vorgehensweise ohnehin von zahlreichen Leuten in seinem Zuständigkeitsbereich bzw. in der Regierung bestimmt werde. Für ihn ist es in seiner 22-jährigen Karriere als Parlamentsabgeordneter die erste Berufung in das Kabinett.

"Stärkste Art von Sicherheit"

Für die Opposition im tech-affinen Japan waren die Aussagen des Ministers freilich Anlass für heftige Kritik. "Es ist unglaublich, dass jemand, der noch nie Computer berührt hat, für Cyber-Sicherheit verantwortlich ist", sagte etwa der Abgeordnete Masato Imai. Auch im Internet gab es Spott für den neuen Minister. Ein User sah auch Vorteile: "Wenn ein Hacker sich Minister Sakurada als Ziel auswählt, würde es ihm nicht möglich sein auch nur irgendeine Information zu stehlen. Das wäre tatsächlich die stärkste Art von Sicherheit."

Sakurada - seit einem Monat im Kabinett von Premier Shinzo Abe - fiel auch schon mit Uninformiertheit über Vorgänge rund um die Olympischen Spiele 2020 auf. Anfang des Monats erklärte er, nichts über Pläne des nordkoreanischen Sportministers zu wissen, ein Treffen in Tokio Ende November zu besuchen. Das wäre ein Verstoß gegen den japanischen Bann nordkoreanischer Politiker. Auch vom Vorschlag von IOC-Präsident Thomas Bach, nordkoreanischen Athleten eine Teilnahme 2020 zu ermöglichen, wusste Sakurada nichts.

