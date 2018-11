Wo soll Spaniens toter Diktator weiterruhen?

Jeden Tag liegen frische Blumen auf der Grabplatte. Darunter steht, in Granit gemeißelt: „Francisco Franco".



Ein Mann verharrt andächtig vor dem Grab. Er nimmt Haltung an und reckt den rechten Arm in die Höhe. In Spanien ist der Faschistengruß, anders als in Österreich und Deutschland, nicht verboten. Andere Besucher nähern sich und lassen sich vor dem Grab ablichten. Bis ein Wächter herbeieilt und ruft: „Keine Fotos!" Doch kaum jemand gehorcht: Der Wächter dreht sich um, schon werden die Handys wieder hervorgeholt und Fotos von Spaniens umstrittenster Grabstätte geschossen.