Die ungarischen Fluchthelfer

Budapest. Das Verkehrskamerafoto, das die albanische Zeitung „Korrieri“ auf ihrer Internetseite zeigte, schlug ein wie eine Bombe. Darauf zu sehen hinter dem Steuer eines Wagens: Mazedoniens Ex-Premier Nikola Gruevski, wie er Albanien am 11. November in Richtung Montenegro über den Grenzübergang Han i Hotit verließ. Das Auto trug dem Bericht zufolge das Kennzeichen CD 1013A – und gehörte der ungarischen Botschaft in Tirana.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.11.2018)