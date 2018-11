Trump sieht in Saudiarabien einen "spektakulären Verbündeten"

US-Präsident Donald Trump ist nach eigenen Angaben noch nicht vom Auslandsgeheimdienst CIA über dessen Einschätzung zur Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi unterrichtet worden. Trump sagte am Samstag vor seinem Abflug nach Kalifornien, er werde aber zeitnah über die Erkenntnisse informiert werden, zeigte er sich überzeugt. Bisher sei ihm gesagt worden, dass der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman keine Rolle bei der Tötung gespielt habe, so der US-Präsident.

Die Sprecherin des Außenministeriums, Heather Nauert, betonte ihrerseits, die USA hätten noch keine abschließende Bewertung in der Causa getroffen. "Die jüngsten Berichte, wonach die US-Regierung eine finale Schlussfolgerung gezogen hat, sind falsch", betonte sie. Es gebe noch "zahlreiche unbeantwortete Fragen". Man sei jedenfalls entschlossen, alle Beteiligten zur Verantwortung zu ziehen, hieß es.

Mehrere Medien hatten zuvor berichtet, dass die CIA inzwischen glaube, dass der Kronprinz selbst die Tötung angeordnet habe. Auf die Frage, ob die Erkenntnisse Konsequenzen haben könnten, sagte Trump, er werde sich das anschauen. In Saudiarabien hätten die USA schließlich auch einen "großartigen Verbündeten", was die Wirtschaft in den USA angehe. "Sie sind ein wirklich spektakulärer Verbündeter, was Jobs und die wirtschaftliche Entwicklung angeht." Als Präsident müsse er "viele Dinge" berücksichtigen, fügte Trump hinzu.

Die Einschätzung der CIA steht in krassem Gegensatz zur letzten Darstellung der saudischen Ermittler. Demnach haben hochrangige Regierungsmitarbeiter ein 15-köpfiges Spezialteam zur Ausführung der Tat auf eigene Faust losgeschickt. Der saudische Generalstaatsanwalt forderte am Donnerstag für fünf Tatbeteiligte die Todesstrafe.

Pence: "Wir haben darüber gelacht"

Unterdessen wies US-Vizepräsident Mike Pence Medienberichte über Differenzen mit Trump zurück. "Ich bin versucht, das nicht mit einem Kommentar zu würdigen", sagte Pence am Samstag. "Wir haben echt gelacht", denn: "Wir haben eine sehr starke Beziehung", betonte Trumps Stellvertreter. "Mir wurde die Ehre zuteil, als sein Vizepräsident zu dienen, ich fühlte mich geehrt, als er mich fragte, mit ihm anzutreten."

Einem Bericht der "New York Times" zufolge hat Trump mehrere Berater zu Pences Loyalität befragt, was diesen zufolge in der Regel ein Zeichen dafür sei, dass Trump "zunehmend verärgert" über jemanden sei. Das Blatt betonte jedoch auch, dass der Präsident nicht öffentlich angedeutet hat, Pence für die Präsidentschaftswahl 2020 nicht mehr als seinen Vizekandidaten aufzustellen.

Der Zeitung zufolge halten es einige Trump-Berater jedoch für sinnvoll, dass der Präsident einen Vizekandidaten aufstellt, der ihm dabei helfen könnte, die Unterstützung weiblicher Wähler zu bekommen.

(APA/dpa)