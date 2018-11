Israel: Netanjahu steht zunehmend alleine da

Jerusalem. Selten hat man Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, der sonst weder die Öffentlichkeit scheut, noch um Worte verlegen ist, so in der Defensive gesehen. Im Gazastreifen feiert die Hamas den „Sieg über die Zionisten“. Ismail Hanijeh, Chef des Hamas-Politbüros, rühmt seine Kämpfer dafür, Israels Verteidigungsminister Avigdor Lieberman zum Rücktritt gezwungen zu haben. Zugleich demonstrieren aufgebrachte israelische Bürger in Aschdod, wenige Kilometer südlich vom Gazastreifen, gegen den „feigen Bibi“: Netanjahu solle „endlich aufwachen“, fordern sie. Demonstranten steckten Autoreifen in Brand und versperrten eine Stadtautobahn. „Bibi, was ist passiert, dass du wegläufst“, und „Tod den Arabern“, protestierten sie.