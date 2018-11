Fall Khashoggi: Auch Deutschland verhängt Einreisesperren

Der deutsche Außenminister Heiko Maas hat vor Beginn des Außenrates in Brüssel, betont, dass es im Fall Khashoggi derzeit nach wie vor mehr Fragen als Antworten gebe. Deutschland habe entschieden, dass "18 saudiarabische Staatsangehörige, die mutmaßlich in Verbindung zu dieser Tat stehen, mit Einreisesperre im Schengen-Informationssystem zu belegen".

Diese Entscheidung sei in sehr enger Abstimmung mit den französischen und britischen Freunden getroffen worden. Auch mit den anderen EU-Staaten gebe es diesbezüglich eine gute Kooperation. "Wir haben am Wochenende erklärt, dass wir weitere Aufklärungsschritte erwarten. Das werden wir weiter beobachten und uns weitere Schritte vorbehalten", so Maas.

Die USA legen eigenen Bericht vor

Die US-Regierung will in Kürze die Verantwortlichen für den gewaltsamen Tod des regierungskritischen saudiarabischen Journalisten Khashoggi benennen. Ein "vollständiger Bericht" darüber, "wer es getan hat", könnte bereits am Montag veröffentlicht werden, kündigte US-Präsident Donald Trump am Samstag (Ortszeit) an. Die Tonbandaufnahme von der Tötung Kashoggis bezeichnete er als "schrecklich".

Berichte, wonach der US-Geheimdienst CIA den saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman als Auftraggeber der Tat einstuft, bestätigte die US-Regierung zunächst nicht. Außenamtssprecherin Heather Nauert betonte, die US-Regierung habe in dem Fall noch keine "definitive Schlussfolgerung" gezogen. "Zahlreiche Fragen" seien noch offen. Vizepräsident Mike Pence kündigte an, die USA würden die Verantwortlichen für Khashoggis Tod zur Rechenschaft ziehen. Die Tötung des Journalisten sei eine "Gräueltat" und ein "Angriff auf eine freie und unabhängige Presse".

