Menschenrechtsgericht fordert von Türkei Freilassung von Politiker Demirtas

Das Europäische Gericht für Menschenrechte hat der Beschwerde des inhaftierten türkischen Oppositionspolitikers Selahattin Demirtaş gegen seine Haft stattgegeben. Die Untersuchungshaft des früheren Vorsitzenden der prokurdischen Demokratische Partei der Völker (HDP) sei ein "unrechtmäßiger Eingriff in die freie Meinungsäußerung des Volkes", urteilte das Gericht am Dienstag in Straßburg.

Ein Gericht in der Türkei hatte den Politiker für schuldig befunden, Terrorpropaganda betrieben zu haben. Demirtaş sitzt seit November 2016 in Untersuchungshaft. Dabei geht es offiziell um eine Rede, die er 2013 gehalten hatte, als die Regierung in Ankara Friedensverhandlungen geführt hatte.

Der charismatische Kurdenpolitiker trat für die HDP bei der Präsidentschaftswahl im vergangenen Juni an, obwohl er im Gefängnis war. Bei der Präsidentenwahl im August 2014 war ihm ein Achtungserfolg gegen Präsident Recep Tayyip Erdogan gelungen, und im Juni 2015 hatte der 45-Jährige seine HDP erstmals ins Parlament geführt. Dies kostete die AKP die Mehrheit und brachte Demirtaş die bleibende Feindschaft Erdogans ein.

Im November 2016 wurden Demirtaş und andere Abgeordnete unter dem Vorwurf festgenommen, der verbotenen PKK-Guerilla nahezustehen. Heute ist die HDP durch die Inhaftierung tausender Funktionäre und Mitglieder geschwächt und politisch marginalisiert. Die AKP diffamiert die prokurdische Partei regelmäßig als Terrorunterstützer, während andere Oppositionsparteien die Kooperation scheuen.

(APA)