Neue Vorwürfe: Saudischer Kronprinz lässt Frauenrechtlerinnen foltern

Tunis/Riad. Wie nie zuvor steht der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman seit dem Mord am Journalisten Jamal Khashoggi im Kreuzfeuer weltweiter Kritik. Zwar bekräftigte US-Präsident Donald Trump, dass Saudiarabien trotz der Affäre ein „großartiger Partner“ sei, und dankte den Saudis für den „niedrigen Ölpreis“. Doch das internationale Image des Kronprinzen hat stark gelitten.



Jetzt werfen ihm auch noch Amnesty International und Human Rights Watch vor, Frauenrechtlerinnen und ihre männlichen Mitstreiter foltern zu lassen. Die vor sechs Monaten festgenommenen Aktivistinnen, die in der Haftanstalt Dhahban nahe der Hafenstadt Jeddah eingekerkert sind, seien mit Stromstößen traktiert und Kabeln geprügelt worden. Ihre maskierten Peiniger hätten sie gegen ihren Willen berührt oder geküsst und wochenlang in Isolationshaft gehalten – auch für Saudiarabien eine beispiellose Quälerei regimekritischer Frauen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.11.2018)