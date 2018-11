China lockt die Philippinen mit Investitionen

Manila. Die Beziehung zu Manila sei „wie ein Regenbogen nach dem Regen“: Richtig romantisch wurde Chinas Staatschef, Xi Jinping, als er das neue Verhältnis der Volksrepublik zu den Philippinen beschrieb. Anfang dieser Woche besuchte Xi als erster chinesischer Präsident seit dreizehn Jahren Manila.

Die Visite dürfte in Washington für Nervosität sorgen: Eigentlich zählen die Philippinen im US-chinesischen Machtkampf im Pazifik zu den wichtigsten Alliierten der USA. Zwischen Manila und Peking herrschte bisher wegen der Territorialansprüche Chinas im Südchina-Meer kühle Distanz.

Unter dem philippinischen Präsidenten, Rodrigo Duterte, wagt der südostasiatische Inselstaat jedoch eine Kursänderung – immer wieder provoziert er die USA und nähert sich dem bisherigen Ex-Feind China an. „Ich liebe Xi Jinping einfach“, sagte der autoritäre Staatschef unlängst.

Mysteriöse Öl- und Gasdeals

Nicht so sehr persönliche Leidenschaft dürfte die neue Liebe anheizen, sondern lukrative Geschäfte. Xi reiste mit einer ganzen Reihe an Investitionsverträgen in der Tasche nach Manila: Die beiden Präsidenten unterzeichneten 29 Abkommen und vereinbarten in einem Memorandum of Understanding eine Kooperation bei der Seidenstraße, Chinas Mega-Infrastrukturprojekt. Manche Beobachter sehen hinter dem von China geplanten Ausbau von Handelswegen weltweit politische Großmachtpläne.

Brisanterweise beschlossen Manila und Peking auch Kooperationen bei der Förderung von Öl und Gas. Details dazu wurden nicht bekannt. Kritiker Dutertes befürchten, dass dieser Deal die Philippinen zu gefährlichen Zugeständnissen im Territorialstreit zwingen werde: Gas und Öl befinden sich genau in jenen Territorien, über die Peking und Manila streiten. (basta.)

