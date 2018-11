Russischer Geheimdienstchef ist tot

Igor Korobow, der Chef des russischen Militärgeheimdienstes GRU, starb nach längerer Krankheit im Alter von 62 Jahren, berichtet der staatliche russische Nachrichtendienst TASS unter Berufung auf eine Erklärung des Verteidigungsministeriums. Korobow, der seit 1985 im GRU tätig war, war nach dem Tod seines Vorgängers Igor Sergun im Jahr 2016 im Alter von 58 Jahren zum Leiter des Dienstes ernannt worden.



Der Geheimdienst selbst gilt als Organisation fürs Grobe und kam in den vergangenen Jahren vermehrt ins Gerede, weil er in diverse internationale Skandale verwickelt war. Unter anderem wird er beschuldigt, die US-Präsidentschaftswahlen 2016 beeinflusst zu haben und die Nervengiftattacke gegen den ehemaligen Spion Sergej Skripal heuer in London organisiert zu haben.

(Bloomberg/red.)