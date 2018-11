Mordfall Khashoggi: CIA-Beweise gegen bin Salman?

Istanbul. Die Indizien gegen den saudischen Kronprinzen, Mohammed bin Salman, verdichten sich – und zugleich wächst der Druck auf US-Präsident Donald Trump, einen härteren Kurs gegen Saudiarabien zu fahren. Am Donnerstag berichtete die türkische Zeitung „Hürriyet“, dem US-Geheimdienst CIA würden Beweise vorliegen, die eine direkte Verwicklung des Thronfolgers in den Mord am Journalisten Jamal Khashoggi belegen. Die CIA habe Aufnahmen eines Telefongesprächs zwischen Mohammed bin Salman und seinem Bruder Khalid bin Salman, dem saudischen Botschafter in den USA. Darin sage der Kronprinz, Khashoggi solle „so schnell wie möglich zum Schweigen gebracht werden“.

Die Direktorin des US-Geheimdienstes, Gina Haspel, habe bei ihrem Türkei-Besuch im vergangenen Monat signalisiert, dass die CIA das Gespräch abgehört habe, berichtet „Hürriyet“. Ein türkischer Beamter sagte der Nachrichtenagentur Reuters jedoch, er habe keine Informationen über eine derartige Aufnahme.

Der regierungskritische saudische Journalist Khashoggi war Anfang Oktober ins saudische Konsulat in Istanbul gelockt worden. Er wollte dort Dokumente für eine Scheidung und eine neue Heirat abholen. Im Konsulat schlug aber ein saudisches Kommando zu und ermordete den Journalisten. Die türkische Regierung, unter deren Schutz Khashoggi de facto gestanden hatte, protestierte heftig wegen der Bluttat. Seit Wochen lanciert sie über regierungsnahe Medien Details zu dem Fall. Angeblich verfügt sie über Tonaufnahmen aus dem Inneren des Gebäudes. Aber vor allem auch in den USA schlug der Mord an Khashoggi hohe Wellen. Immerhin war der Journalist Kolumnist der „Washington Post“.

Präsident verteidigt saudische Führung

Der jüngste Bericht der „Hürriyet“, wonach die CIA den saudischen Kronprinzen als Drahtzieher enttarnt habe, ist für Trump höchst unangenehm. Der Artikel erschien nämlich kurz, nachdem der US-Präsident deutlich gemacht hatte, dass er trotz allem weiterhin zur saudischen Führung hält.

EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini forderte eine „vollständig transparente und glaubwürdige Ermittlung“. Bei einer Pressekonferenz mit dem türkischen Außenminister, Mevlüt Çavuşoglu, und EU-Kommissar Johannes Hahn in Ankara sagte sie, alle Verantwortlichen für die Tötung von Khashoggi müssten zur Rechenschaft gezogen werden. (APA/Reuters/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.11.2018)