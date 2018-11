Chef des Obersten Gerichts weist Trump zurecht

Washington. Donald Trump hat den Unmut des Obersten Gerichts auf sich gezogen. Grund dafür ist die Kritik des US-Präsidenten an der angeblichen Parteilichkeit einiger Richter. Der Vorsitzende Richter des Supreme Courts, John Roberts, wies Trumps Vorwürfe scharf zurück: „Wir haben keine Obama-Richter oder Trump-Richter, Bush-Richter oder Clinton-Richter“, sagte Roberts. Es gebe eine herausragende Gruppe engagierter Richter, die ihr Bestes täten und jeden nach gleichen Maßstäben behandelten. „Diese unabhängige Justiz ist etwas, für das wir alle dankbar sein sollten.“

Dass Mitglieder des Supreme Court sich öffentlich zur Tagespolitik äußern, ist ungewöhnlich. Dazu kommt noch, dass Roberts als konservativer Richter gilt, der einst von den Republikanern, der Partei Trumps, eingesetzt worden ist.

Donald Trump legt nach

Auslöser der Debatte: Trump attackierte Jon Tigar vom Bundesbezirksgericht in San Francisco. Er bezeichnete ihn als parteilich und „Obama-Richter“, da dieser von Amtsvorgänger Barack Obama eingesetzt worden war. Richter Tigar hatte zuvor Trumps jüngste Verschärfung der Asylregeln per einstweiliger Verfügung gestoppt.

Nach der Antwort des Supreme-Court-Vorsitzenden legte Trump am Donnerstag nach. „Sorry, Richter John Roberts“, schrieb er auf Twitter, es gebe sehr wohl Obama-Richter. Was im Neunten Gerichtsbezirk an der Westküste vor sich gehe, sei „eine schreckliche, teure und gefährliche Schande“. (APA/DPA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.11.2018)