Explosion und Schüsse bei chinesischem Konsulat in Pakistan

In der Nähe des chinesischen Konsulats in der südpakistanischen Hafenstadt Karachi sind Freitagfrüh eine Explosion und Schüsse gehört worden. Laut dem Sprecher der Polizei in Karachi, Sayyad Ahmad, war offenbar das chinesische Konsulat das Ziel der Angreifer. Drei oder vier Männer hätten das Feuer eröffnet, sagte ein anderer Polizeisprecher.

Die Sicherheitskräfte hätten zurückgeschossen. Es gebe Berichte über Verletzte, so die Polizei.

Fernsehbilder zeigten, wie eine schwarze Rauchwolke aufstieg. Laut dem Fernsehsender GeoTV wurde die Gegend abgeriegelt. In unmittelbarer Nähe befinden sich auch weitere diplomatische Einrichtungen. Weitere Details sind bisher unbekannt.

Chinesische Staatsbürger und Infrastrukturprojekte sind in der Vergangenheit bereits mehrmals von islamistischen und nationalen Militanten angegriffen worden.

