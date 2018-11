China gerät ins Visier von Terroristen

Karatschi. 60 Milliarden Dollar hat China in den vergangenen Jahren in Infrastrukturprojekte in Pakistan gesteckt und in Gwadar sogar einen Tiefseehafen errichtet. Doch nicht allen behagt die Investitionsoffensive, vor allem nicht den Separatisten in der Provinz Belutschistan an der Grenze zu Afghanistan und zum Iran. Drei Selbstmordattentäter der Belutschischen Befreiungsarmee (BLA) stürmten am Freitag das chinesische Konsulat in Karatschi.

Ihr mit Sprengstoff gefülltes Auto wurde gestoppt, bevor sie in das Areal eindringen konnten. Ein Angreifer sprengte sich daraufhin in die Luft und riss drei Sicherheitskräfte in den Tod. Die zwei anderen Terroristen, die mit Sturmgewehren und Handgranaten bewaffnet waren, wurden Polizeiangaben zufolge nach einem Feuergefecht nahe der Visumabteilung getötet. Die chinesischen Konsularbeamten sollen unverletzt geblieben sein. Pakistans Premier, Imran Khan, bezeichnete die Attacke als „Teil einer Verschwörung gegen chinesisch-pakistanische Zusammenarbeit“.

Belutschistan, in der sich auch der Hafen Gwadar befindet, ist eine bitterarme Provinz, doch reich an Mineralien und Gasreserven. In den vergangenen Jahrzehnten kam es in der Provinz immer wieder zu Aufständen.

Hunderte Kilometer entfernt in der North Western Province an der Grenze zu Afghanistan ereignete sich am Freitag ein zweiter Anschlag. Ein Attentäter zündete auf einem Obstmarkt im Bezirk Orakzai nahe einer Koranschule seine Sprengstoffweste. Mindestens 25 Menschen starben. (APA/Reuters)

