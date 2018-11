Dreißigminütiger Spaziergang durch eine Kampfzone

Für Serhij Mertschuk beginnt der Morgen des 20. Februar 2014 mit einer Tasse Tee in der Feldküche des Malteserordens auf dem Kiewer Maidan. Wenig später ist an ein Frühstück nicht mehr zu denken. Der Sturm der Sicherheitskräfte beginnt. Die Aktivisten stellen sich ihnen auf der Institutska-Straße entgegen. Mertschuk versucht mit anderen Männern, eine Böschung zu erklimmen. In den kommenden drei Stunden werden 50 Menschen im Kugelhagel sterben: 47 Demonstranten, drei Polizisten. „Äste fielen auf uns herab, so heftig wurde geschossen“, erinnert sich Mertschuk.



Mertschuk ist einer der Protagonisten von „Aftermath VR: Euromaidan“, einer virtuellen Realität, die den blutigsten Tag der dreimonatigen Maidan-Proteste dokumentiert. „Es war eine beispiellose Tragödie“, sagt Projektleiter Alexej Furman, der den Wendepunkt der Maidan-Bewegung als Fotojournalist miterlebte. „So etwas vergisst man nicht. Das bleibt ein Leben lang.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.11.2018)