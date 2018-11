Russland wirft Rebellen Giftgasangriff auf Aleppo vor

Nach einem mutmaßlichen Giftgasangriff von Rebellen auf die syrische Stadt Aleppo sind oppositionsnahen Angaben zufolge Stellungen der Aufständischen in der Region bombardiert worden. Betroffen seien Vororte westlich von Aleppo nahe der Provinz Idlib, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Sonntag mit.

Es seien die ersten Luftangriffe in der Region im Nordwesten des Bürgerkriegslandes, seit Syriens Verbündeter Russland und die Türkei im September die Errichtung einer Pufferzone an der Grenze der Provinz vereinbart hatten. Mit der Vereinbarung sollte eine Militäroffensive in der dicht besiedelten Region verhindert werden.

Russland und die syrische Führung beschuldigen Rebellen, Aleppo am Samstag mit Giftgasgranaten angegriffen zu haben. Dabei seien 107 Menschen verletzt worden, meldete die syrische Nachrichtenagentur SANA.

Rebellen weisen Vorwürfe zurück

Der russischen Regierung zufolge setzten die Rebellen Chlorgas ein. Das Außenministerium in Damaskus sprach von einem "terroristischen Verbrechen" und forderte den UN-Sicherheitsrat zu einer Verurteilung auf. Vertreter von Rebellen bestritten den Einsatz von Giftgas. Sie warfen der syrischen Regierung Diffamierung vor.

Russland kündigte Gespräche mit der an Syrien grenzenden Türkei an, die einige als moderat geltende Rebellengruppen in Idlib unterstützt. Am mächtigsten dort ist aber eine islamistische Rebellengruppe. Auch der syrischen Armee wurde wiederholt der Einsatz von Chemiewaffen vorgeworfen, was die Führung in Damaskus bestritten hat.

Seit Dezember 2016 kontrollieren syrische Regierungstruppen Aleppo, nachdem sie die Rebellen vertrieben hatten. Die Stadt war seit Sommer 2012 umkämpft, große Teile wurden zerstört. Mittlerweile sind viele der geflüchteten Bewohner zurückgekehrt.

