Die Bedeutung der Straße von Kertsch für Kiew und Moskau

Die Straße von Kertsch vor der von Russland annektierten Halbinsel Krim ist für Moskau und Kiew von größter strategischer Bedeutung. Die Meerenge zwischen der Krim und Russland ist die einzige Verbindung zwischen dem Schwarzen Meer und dem nördlich gelegenen Asowschen Meer.

Es handelt sich um eine wichtige Passage für Schiffe mit ukrainischen Metallindustrie-Exporten. Denn am Asowschen Meer liegt unter anderem die Hafenstadt Mariupol - die letzte noch von Kiew kontrollierte große Stadt im Osten der Ukraine und ein wichtiger Industriestandort.

Frachter kontinuierlich gestoppt

Kiew und westliche Staaten werfen Moskau vor, den Schiffsverkehr durch die Straße von Kertsch absichtlich zu behindern. So verhindert die Fertigstellung einer 19 Kilometer langen Brücke über die Meerenge nach Angaben der Hafenleitung von Mariupol die Durchfahrt sehr großer Schiffe. Außerdem stoppt die russische Küstenwache seit diesem Jahr Frachter - offiziellen Angaben zufolge für Kontrollen.

Auch militärisch nahmen die Spannungen zu. So verlegte die russische Marine im Mai fünf Kriegsschiffe vom Kaspischen Meer in das Asowsche Meer. Kiew befürchtet, dass Moskau eine Offensive auf Mariupol vorbereiten könnte. Die Ukraine und der Westen beschuldigen Russland, die Rebellen im Industriegebiet Donbass zu unterstützen, das am Asowschen Meer liegt.

