Moskau besetzt Schiffe, Kiew überlegt Ausrufung des Kriegsrechts

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine droht erneut zu eskalieren. In der Nacht auf Montag überschlugen sich die Meldungen: Erst hieß es, Russland habe Schiffe des Nachbarlandes am Schwarzen Meer vor der Krim beschossen. Sechs Besatzungsmitglieder sollen den Angaben zufolge dabei verletzt worden sein. Zudem soll der russische Grenzschutz laut Kiew drei dieser Boote beschlagnahmt haben. Wenige Stunden später bestätigte Moskau die gewaltsame Besetzung von mehreren Marineschiffe. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko teilte daraufhin mit: Er überlege, das Kriegsrecht auszurufen. Der UN-Sicherheitsrat will sich heute mit der Causa befassen.

Der Reihe nach: Am späten Sonntagabend teilte die ukrainische Marine mit, dass ein Schiff des russischen Grenzschutzes einen ihrer Marineschlepper gerammt habe. Ein Motor und der Rumpf des Schiffes seien dabei beschädigt worden. Ein Krisenstab, dem unter anderem Poroschenko, sein Innen- und Verteidigungsminister sowie der Geheimdienstchef angehören, trat zusammen.

>>> Die Bedeutung der Straße von Kertsch für Kiew und Moskau

Unterdessen spitzte sich die Lage zu: Die Meldung ging ein, dass drei ukrainische Schiffe die Meerenge zwischen dem Schwarzen und dem Asowschen Meer passieren wollten. Russland stoppte sie und sperrte die Meerenge ab. Kiew schickte daraufhin zwei weitere Schiffe zum Asowschen Meer, die bald darauf umkehrten.

In den Morgenstunden des Montags meldete sich sodann auch Russland zu Wort. Laut der Darstellung des Kremls hätten ukrainische Schiffe die Grenze illegal überquert und Stopp-Aufforderungen ignoriert. Man habe daraufhin drei Schiffe gewaltsame besetzt, hieß es von der russischen Sicherheitsbehörde FSB. Russische Kräfte seien an Bord gegangen und hätten die Schiffe durchsucht.

Poroschenko alarmiert Reservisten

Die nächste Bekanntgabe erfolgte von ukrainischer Seite: Präsident Poroschenko will als Konsequenz aus dem militärischen Zwischenfall das Kriegsrecht ausrufen, hieß es. Er werde dies dem Parlament vorschlagen, das heute in einer Sondersitzung darüber entscheiden solle, sagte Poroschenko nach einer Krisensitzung des nationalen Sicherheitsrates. Eine entsprechende Bitte an die Rada in Kiew sei bei der Sitzung formuliert worden. Die Verhängung des Kriegsrechts würde dem Staat erheblich mehr Befugnisse geben und das zivile Recht einschränken.

Zudem setzte Poroschenko die Reservisten der Streitkräfte in Bereitschaft. Die sogenannte Erste Welle der Reserve solle sich bereit halten, sagte er. Dies bedeute jedoch nicht unmittelbar eine Mobilmachung, fügte er nach Angaben der russischen Agentur Interfax hinzu.

Auf den Straßen von Kiew versammelten sich in der Zwischenzeit Dutzende Demonstranten vor der russischen Botschaft, sie legte Papierschiffchen auf dem Boden ab. Ein starkes Polizeiaufgebot sicherte das Gebäude ab. Unweit der Botschaft sei ein Auto mit russischen Diplomaten-Kennzeichen in Brand gesetzt worden, berichtete die russische Agentur Tass. Vor dem russischen Konsulat in Lwiw (Lemberg) zündeten Demonstranten Autoreifen an.

UN-Sicherheitsrat ruft Dringlichkeitssitzung ein

Der UN-Sicherheitsrat vermeldete in der Nacht, er werde heute zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen. Gemäß den Worten der US-Botschafterin bei der UNO, Nikki Haley, wird das Treffen um 11 Uhr Ortszeit (17 Uhr MEZ) beginnen. Diplomaten zufolge wurde die Sitzung von Russland und von der Ukraine beantragt.

Die Nato und Europäische Union riefen noch am Abend zur Zurückhaltung und Deeskalation auf und forderten die Öffnung der Straße von Kertsch. In einer Mitteilung hieß es, man verfolge die Entwicklungen im Asowschen Meer und in der Straße von Kertsch aufmerksam. "Wir haben Kontakt zu den ukrainischen Behörden." Die Nato unterstütze uneingeschränkt die Souveränität der Ukraine und ihre territoriale Integrität.

(Red./APA/dpa/AFP/Reuters)